Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Emine Erdoğan, "Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.Emine Erdoğan, mesajında, 'İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses; azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor! Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.