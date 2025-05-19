Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek dün akşam TV100 ekranlarında flaş açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TV100'DE ekranlarında yayına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş'ın skandal bardak harcamalarını ifşa eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek; şikayette bulunacaklarını ifade etti.
Salı günü hem basın toplantısı yapıp hem de suç duyurulacağını belirten Osman Gökçek; bulundukları suç duyurusunun iddiaya dayalı değil, tamamen belgeli şekilde olacağını ifade etti.
Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek şu ifaleri kullandı:
Osman Gökçek: Salı günü basın toplantısıyla birlikte suç duyurusunda buluyoruz. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da 90 milyon adet daha alınan bardağın belgelerini ortaya çıkarmıştı.