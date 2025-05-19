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Beyaz Gazete
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Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek dün akşam TV100 ekranlarında flaş açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız
Ekleme: 19.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:15 / Editör: Edin Uslu
Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TV100'DE ekranlarında yayına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın skandal bardak harcamalarını ifşa eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek; şikayette bulunacaklarını ifade etti.
Salı günü hem basın toplantısı yapıp hem de suç duyurulacağını belirten Osman Gökçek; bulundukları suç duyurusunun iddiaya dayalı değil, tamamen belgeli şekilde olacağını ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek şu ifaleri kullandı:
Osman Gökçek: Salı günü basın toplantısıyla birlikte suç duyurusunda buluyoruz. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da 90 milyon adet daha alınan bardağın belgelerini ortaya çıkarmıştı.


Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız