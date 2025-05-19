Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TV100'DE ekranlarında yayına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.Mansur Yavaş'ın skandal bardak harcamalarını ifşa eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek; şikayette bulunacaklarını ifade etti.Salı günü hem basın toplantısı yapıp hem de suç duyurulacağını belirten Osman Gökçek; bulundukları suç duyurusunun iddiaya dayalı değil, tamamen belgeli şekilde olacağını ifade etti.Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek şu ifaleri kullandı:Osman Gökçek: Salı günü basın toplantısıyla birlikte suç duyurusunda buluyoruz. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da 90 milyon adet daha alınan bardağın belgelerini ortaya çıkarmıştı.