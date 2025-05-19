Toplu taşıma kullananlar dikkat! O tarihte bu otobüsler kontak kapatacak

Toplu taşıma yükünün büyük bir kısmını taşıyan ve gün içerisinde binlerce kişi tarafından kullanan özel halk otobüsleri işletmecileri tarafından dikkat çeken bir karar alındı.Ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı alan işletmeciler o tarihte hizmet vermeyeceklerini belirten bir duyuru yayınladı.İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB ile yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından İstanbul'da hizmet veren 3041 aracın hizmet dışı olacağını açıkladı.22 MAYIS'TA ÇALIŞMAYACAKLAR!İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs 2025 tarihimde il genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtti.İstanbul genelinde 6 bin 470 otobüs ile sağlanan ulaşımda 3 bin 41 araca sahip olan özel halk otobüslerinde çalışan yaklaşık 6 bin şoförün 22 Mayıs'ta iş bırakacağı gündemde büyük bir yankıya neden oldu.