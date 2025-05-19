Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya Müslümanlarının ortak umudu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasına yönelik sergilediği kuşatıcı, adalet merkezli ve barışçıl söylem, son dönemde geniş bir yankı uyandırarak birçok Müslüman kanaat önderi, alim ve siyasetçinin takdirini kazandı. Erdoğan'ın çatışmaların gölgesinde kalan coğrafyalara umut aşılayan bu yaklaşımı, sadece diplomatik dengeleri değil, aynı zamanda ümmet bilincini de diri tutma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yankı bulan bu dil; çatışmayı değil diyaloğu, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı önceleyen bir anlayışla şekilleniyor. Erdoğan'ın özellikle mazlum halklara sahip çıkan, hak ve adalet vurgusunu öne çıkaran tutumu, İslam dünyasında uzun süredir özlemi duyulan liderlik refleksini de beraberinde getiriyor.Bu duruş, sadece siyasi çevrelerde değil, İslam dünyasının entelektüel ve dini otoriteleri tarafından da dikkatle izleniyor. Birçok Müslüman aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini, İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik ilkeleriyle örtüşen bir çağrı olarak nitelendiriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve dünyadaki Müslümanlar için çabasına ne kadar hayran olduğumu söyleyebilirim. Dünya Müslümanları da Erdoğan'ın liderliğini, barış ve istikrara katkısını takdir ediyor.Merkezi liderliğe ihtiyacımız var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var. Tek yapmamız gereken bakmak ve neler yapıldığını görmek. Başkan'ın neler yaptığını görmek. Sizi seviyoruz.Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Zalimlerin karşısında 'Hayır, binlerce kez hayır' dediğinizi gördüler. Burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Fakat biz, uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk.Bugün Başkan Erdoğan'ın, Pakistan Meclisi'nde yaptığınızı baz alarak rahatlıkla söyleyebilirim ki; Başkan Erdoğan, gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir.