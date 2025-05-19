Gabar'da anlamlı 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak ilinde bulunan Gabar'dan seslendi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı.Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşiyor diyerek, Gabar'dan çıkan petrolün sadece paradan ibaret olmadığını dile getirdi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası süreci değerlendirirken, 'Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Tüm siyasi partiler sürece omuz vermeli.' dedi.Numan Kurtulmuş, 'Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir sembolüdür. Artık bu dağlarda korku değil kardeşlik türküleri değil, bu dağlarda hep birlikte birlik beraberlik türküleri söylenecek.' dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şu açıklamalarda bulundu:Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 kilometrelik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.