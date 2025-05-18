Resmi Gazete’de yayımlandı: O balığı götürene para verilecek!

Akdeniz'in sularında sinsice yayılan, yerli balık türleriyle rekabet ederek ekosistemi tehdit eden ve insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan balon balığı, Türkiye'nin denizlerindeki en ciddi biyolojik sorunlardan biri hâline geldi.Zehirli yapısı ve hızla artan popülasyonuyla gündeme gelen bu istilacı tür, yalnızca balıkçılık sektörünü değil, aynı zamanda turizmi, çevre sağlığını ve deniz ekosistemini tehdit ediyor.Bu tehlikeyi kontrol altına almak amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan av teşvik programları, 2025 yılında daha da güçlendirilerek devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla balon balığı avlayanlara yönelik yeni destek paketini kamuoyuna duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, denizlerde bulunan balon balığının avlanması halinde türüne göre ödeme yapılacağına dair detayları da paylaştı.Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, özellikle en tehlikeli türlerden biri olan Lagocephalus Sceleratus için 100 bin adede kadar balık başına 35 TL, diğer balon balığı türleri içinse 200 bin adede kadar tanesi başına 10 TL ödeme yapılacak. Bu destekleme kararı Resmî Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.