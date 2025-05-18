Abdülhamid Han 3. yılında büyük keşfe imza attı: Toplam değer 320 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna 2022'de katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Göktepe-3 kuyusunda yaptığı büyük keşif ile Karadeniz'deki toplam keşif miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı.Yapılan keşiflerin bugünkü piyasa rakamlarına göre ekonomik büyüklüğü 320 milyar doları bulurken, Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu.Türkiye'nin, Fatih sondaj gemisi ile Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda başlayan doğalgaz keşif serüveni Abdülhamid Han gemisi ile Göktepe Sahası'nda devam ediyor.Karadeniz'de ilk keşfi Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda Fatih gerçekleştirmiş, 320 milyar metreküplük keşfe imza atılmıştı. Bu keşif yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.Daha sonra Tuna-1 kuyusundaki ilk ultra deniz keşfindeki rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığı ve böylece toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı belirtildi.Fatih daha sonra Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfine imza atarken böylece toplam keşif 540 milyar metreküpe ulaştı. Ardından bölgedeki 13 kuyu modellenirken 540 milyar metreküp olan rezerv 652 milyar metreküp olarak revize edildi.Fatih'in Aralık 2022'de bu kez Çaycuma-1 kuyusunda yaptığı 58 milyar metreküplük keşif ile toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu kez filoya en son katılan sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Karadeniz'de yer alan Göktepe Sahası'nda Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük bir keşfe imza attı.Böylece Karadeniz'deki keşfin toplam büyüklüğü 785 milyar metreküpe, keşfedilen gazın ekonomik büyüklüğü ise 320 milyar dolara ulaştı. Böylece Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu.Filonun önde gelen gemileri Karadeniz'de sismik ve sondaj çalışmalarını sürdürürken, uzmanlar bölgede varlığı tahmin edilen doğalgaz miktarının 4 trilyon metreküp olduğunu kaydediyor.Türkiye doğalgazın tamamını keşfedebilmek için Amasra, Sakarya, Çaycuma ve Göktepe sahalarında arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karadeniz'de [BS1] keşfedilen gazın ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında ise günlük yaklaşık 9 milyon metreküplük üretime ulaşıldı.Yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) 2026'nın üçüncü çeyreğinde hizmete alınması ile üretim günlük 20 milyon metreküplere ulaşacak. Böylece Türkiye ihtiyacının yüzde 15'ini kendi gazı ile karşılamış olacak. Türkiye halihazırda 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ve bir adet yüzer üretim, FPSO'dan oluşan dev bir enerji filosuna sahip.Müjdeyi AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '75 milyar metreküplük yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3 buçuk yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik.Hedefimiz en kısa sürede bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek' ifadelerini kullandı. Son 23 yılda çok büyük işler yaptıklarını anlatan Bayraktar, 'Milletimizin duasıyla bu işe inanarak, ısrarla Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla biz bu yola adete baş koyduk.Çok kısa bir süre içerisinde o keşfettiğimiz gazı hemen Filyos'a 3 yıldan kısa bir süre içerisinde çıkardık. Bugün Türkiye'deki hanelerin 3 milyonunun evinde kendi doğalgazımızı kullanır hale geldik' dedi. Bayraktar, şunları kaydedetti: 'Türkiye'deki konutlarımızın inşallah tamamını ama tamamına olmasa da büyük bir kısmını kendi doğal gazımızla karşılayabilmek. Elbette sanayimizin ihtiyacı, ticarethanelerin ihtiyacı da var.'