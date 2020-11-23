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Koronavirüste müjde Antalya'dan geldi! Kritik bitkisel enzimi üretmeyi başardık

Koronavirüsle mücadele sürerken müjdeli son dakika haberi Antalya'dan geldi. Dünya aşıdaki gelişmelere kilitlenmişken Akdeniz üniversitesi'nde bir başka dalga çalışmalarını azimle sürdüren bilim insanlarımız Koronavirüsün vücutta azalttığı enzimi özel yetiştirilen bitkilerin yapraklarında yeniden üretmeyi başardı. Bu koronavirüsün ölümcül olma riskinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor! Son dakika müjdesi ile artık kovid-19 hastaları organlarını kaybetmeyecek.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:18
Koronavirüste müjde Antalya'dan geldi! Kritik bitkisel enzimi üretmeyi başardık

Antalya'dan son dakika müjdesi... Akdeniz Üniversitesi, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarında azalan ACE2 enzimini özel yetiştirilen bitkilerin yaprak hücrelerinde üretti. Bu koronavirüsü yok etmeye çalışan dünya bilim insanlarının aksine koronavirüsü yok etmeyecek ancak dünyayı tehdit eden "ölümcül olma" özelliğini ortadan kaldıracak. Organlarını hastalık süresince koruyabilen hastalar iyileşmenin ardından çökmüş bir bedenle değil, dinç bir şekilde hayatlarına devam edebilecek.



Akdeniz Üniversitesi, özellikle yoğun bakıma giren Kovid-19 hastalarında azalan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) yeşil bitki yaprakları hücrelerinde ürettiğini duyurdu. ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov müjdeli gelişmeyi resmen duyurdu.



ELDE EDİLECEK SAF PROTEİN İLE KALP, BÖBREK VE AKCİĞER KORUNACAK

Akdeniz Üniversitesi'nden gelen son dakika haberinde konu edilen enzimden elde edilecek saf protein, virüsün kalp, böbrek, akciğer ve bağırsağı çökerterek yol açtığı ölüm riskini yok edecek.



PROF. MAMMEDOV AÇIKLADI

Amerika, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Kovid-19 hastalarında özellikle yoğun bakımda tedaviye alınanlarda akciğer, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı ACE2 azaldığını söyleyerek şu son dakika açıklamalarını yaptı;



"Bu enzimin azalması nedeniyle hastalarda yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğerin zarar görmesi, beyin felci gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hastaların söz konusu enzimin yeniden oluşmasını sağlayarak iyileşebileceklerini öngörüyoruz. Enzimin yeniden üretilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümündeki laboratuvarda nisanda çalışmalara başladık. 

Japonya

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