Futbolcu Mert Hakan Yandaş Tahliye Edildi! 'Bahis' Ve 'Şike' Soruşturması Kapsamında Tutuklanmıştı...

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 'şike ve teşvik primi' ve 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlenmişti.17 yıla kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş ve Ersin Dikmen bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Duruşmanın başlamasıyla tutuklu Mert Hakan Yandaş sanık kürsüsüne geldi. Yandaş 'Öncelikle üzerime atılı suçlamadı kabul etmiyorum. Kimseye bahis oynatmadım. Fenerbahçe maçına bahis oynatmadım. Benim bu dosyaya nasıl geldiğimi be ben ne de avukatlarımız bilmiyoruz. Benim hayatım boyunca bahis sitesine üyeliğim olmadı. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi anlatmak istiyorum ki kulübüme bir yanlışlık yapmadığımı anlayın.' şeklinden başlayarak Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahsetti.Hakim Mert Hakan Yandaş'a Bilyoner isimli yasal bahis sitesine kayıtlı olduğuna dair tespit soruldu. Yandaş, 'O olabilir ama nesine ve misline siteleri üzerinden iddianame düzenlenmiş onlar asılsızdır.Bunların hepsi 6 yıl önce Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için oldu. Ersen abi ile 14 yıl önce tanıştık. Futbolu en iyi bildiğini iddia eden insandı ben tam tersini düşünüyordum. Zor günlerimde Ersen abi her zaman yanımda oldu. Onun bana yaptığı abiliğe karşılık ben de ona yardım ettim aramızdaki para transferleri ona dayalıdır. Abi kardeş ilişkisi ahde vefa olarak.' dedi.Hakim Yandaş'a Ersen Dikmen'e gönderdiği parça parça olmak üzere 4 milyon 453 bin lira gönderdiği, birkaç dakika içerisinde bahis sitesine aktarılmasından haberinin olup olmadığını sordu. Haberinin olmadığını ileri süren futbolcu, 'Kendisine paraları yolladığımda ne yaptığını sormadım.'cevabını verdi.Söz konusu para transferleri tarihlere denk gelen bahis içerikli mesajlaşmaların olması, kuponların gönderilmesine yönelik savunması sorulan Yandaş, 'Her zaman herkesle yaptığım eğlenceli konuşmalar.' cevabını verdi.Hakim futbolcuya Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde üyelik bilgisine rastlandığını ve Fenerbahçe maçına bahis oynandığı iddiasını sordu. Yandaş,' Çıkmış ama Fenerbahçe'ye girdiğimden beri hiçbir şekilde oynamadım. WhatsApp konuşmaların içinde bir tane Fenerbahçe'ye bahis oynandığına dair konuşma yoktur. Fenerbahçe'de çıktığım her maçı kazanmak için oynadım.' diyerek savunmasını bitirdi.'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş 3. asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Çok sayıda futbolcu ile Sadettin Saran , Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler duruşmayı takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.Ardından diğer tutuklu sanık Ersen Dikmen savunmasına başladı. Dikmen, 'Hiç bir zaman para kazanmak için oynamadım kendi kendime, gezmek için. Büyük paralarla bahis oynamadım. Hayatta en iyi bildiğim şey Fenerbahçe.' şeklinde konuştu.Hakim, Fenerbahçe maçına kuponlar yapmak için Mert Hakan Yandaş'ın yönlendirmesi olup olmadığını sordu. Dikmen, 'Hayır. Aramızda sürekli zıtlaşmalar oluyordu. Bu inatlaşmalar bizim için bir eğlenceye dönüştü. Ben uzun yıllardır 2005'ten beri oynuyorum. Aramızda yaptığımız eğlenceli konuşmalar yüzünden yargılanıyorum.' cevabını verdi.Hakim, 'Oyuncu kart görür şeklinde oynanan bahsi kazanıyorsunuz. Mert Hakan Yandaş'tan hiç bilgi aldınız mı?' sorusunu yöneltti. Dikmen, 'Hayır o futbolcuyu hatırlamıyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi bilen biriyim herhangi bir yönlendirme almama ihtiyacım yok. Fenerbahçe'nin zarar göreceği bir şeyden asla para kazanmayı düşünmem. Onun mağlubiyeti bana dert olur. ' diyerek savunmasını bitirdi.Duruşma savcısı Mert Hakan Yandaş'ın tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurulmasını değinerek tahliyesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme Mert Halan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verdi.