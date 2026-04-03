LGS Ne Zaman Yapılacak? Yusuf Tekin Duyurdu

2025-2026 eğitim-öğretim yılı özellikle 8. sınıf öğrencileri için tüm heyecanıyla devam ediyor.Sene sonunda LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenciler, hızla çalışmalarını sürdürüyor.14 Haziran'da yapılması planan sınava ilişkin ise bir değişiklik gündeme geldi.Bu kapsamdaki açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.Bakan Tekin açıklamasında 14 Haziran'daki sınavın bir gün önceye alınmasına karar verildiğini aktardı.Pazar günü yapılması beklenen sınavın 13 Haziran'a çekildiğini bildiren Tekin, tarih değişikliğinin 14 Haziran'daki milli maçla sınavın çakışması olduğunu söyledi.