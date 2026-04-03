LGS Ne Zaman Yapılacak? Yusuf Tekin Duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran'a milli maç olması nedeniyle bir önceye, 13 Haziran'a alındığını duyurdu. Bakan Tekin açıklamasında, "12 Haziran'da okullar 1 gün idari tatil olacak." dedi.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı özellikle 8. sınıf öğrencileri için tüm heyecanıyla devam ediyor.
Sene sonunda LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenciler, hızla çalışmalarını sürdürüyor.
14 Haziran'da yapılması planan sınava ilişkin ise bir değişiklik gündeme geldi.
Bu kapsamdaki açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.
LGS 13 HAZİRAN'A ALINDI
Bakan Tekin açıklamasında 14 Haziran'daki sınavın bir gün önceye alınmasına karar verildiğini aktardı.
Pazar günü yapılması beklenen sınavın 13 Haziran'a çekildiğini bildiren Tekin, tarih değişikliğinin 14 Haziran'daki milli maçla sınavın çakışması olduğunu söyledi.