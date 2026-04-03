Kimliksiz Giriş Devri Kapanıyor! Bakan Gürlek Duyurdu

Gazeteci Türker Akıncı’nın sosyal medyadaki yeni düzenlemeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, platformlardaki kuralsızlığa son verecek tarihi kararın detaylarını paylaştı. Gürlek, kirli bilgi ve sahte hesapların önüne geçecek yeni sistemin sinyallerini verdi.Düzenlemeyi bir taahhüt olarak kamuoyuna açıkladığını belirten Bakan Gürlek, yeni dönemin parolasını şu sözlerle ilan etti: "Sosyal medyada artık gerçek bilgilerle, kişisel kimlikle girilecek. Bu konuda zaten sosyal medya sunucularıyla da anlaştık. Onlar da bunu kabul ettiler. T.C. kimlikle olabilecek."Sistemin işleyişine dair önemli bilgiler veren Bakan Gürlek, temizlik operasyonu için bir takvim olacağını vurguladı: "Tabii geçiş süreci olacak. Yani bu sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Sosyal medya hesabını gerçek kimliğiyle kullanmayan sahte hesaplar ya da bot hesaplar dediğimiz hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak."Dijital düzene ayak uydurmayan hesaplar için yaptırımın kesin olduğunu belirten Bakan Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar da bu kurallara uymuyorsa, uymadıkları takdirde sosyal medya platformları da bunları kapatacaktır."