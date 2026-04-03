Sonuçlar Şaşırttı! İşte ChatGPT'nin Ciddi Yan Etkisi

Hayatımıza kısa sürede entegre olan ve en basit soruları dahi yönelttiğimiz ChatGPT, olumlu etkileriyle biliniyor.Ancak, dikkat çekici bir yan etkisi ortaya konuldu.Araştırma, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı André Barcaui tarafından yürütüldü ve 120 üniversite öğrencisiyle bir deney yapıldı.Öğrencilerin yarısına yapay zeka konusundaki bir ödeve yanıt vermelerine yardımcı olması için ChatGPT kullanma izni verilirken , diğer yarısına verilmedi.Ödevin verilmesinden 45 gün sonra katılımcılara yapılan sürpriz bir testte, ChatGPT kullanan öğrenciler 10 üzerinden ortalama 5,75 puan alırken, geleneksel çalışma yöntemini izleyenlerin ortalama puanı 10 üzerinden 6,85 oldu.Sonuçlar yapay zekayı bilgi bulmak için kullanmanın, bilgiyi daha az özümsememize yol açtığını gösterdi.Barcaui yayınladığı makalesinde, 'Bu durum, ChatGPT'nin sınırsız kullanımının, muhtemelen kalıcı hafızayı destekleyen bilişsel çabayı azaltarak, uzun süreli hafızayı bozduğunu göstermektedir' diye yazdı.Barcaui, yapay zekanın araştırma ve eğitim aracı olarak potansiyeline aslında olumlu bakıyor, ancak dikkatli kullanılması gerektiğini söylüyor.