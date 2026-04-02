Gezi Teknesi Sulara Gömüldü! Can Kaybı Var

Olay, gece yarısı meydana geldi. Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı önlerinde kuvvetli rüzgardan etkilenen bir tekne kıyıya bağlı halatının kopması sonucu sürüklendi. Kıyıda kayalıklara çarparak su alan teknenin battığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.Tekneden kurtarılan 6 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Teknede 7 kişinin bulunduğu ve 1 kişinin kayıp olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Hava şartlarının oldukça kötü olduğu ve yağmur yağışının devam ettiği bölgede Sahil Güvenlik dalış ekiplerince denizde, jandarma ekiplerince de karada arama çalışması yürütüldü. Kayıp olarak aranan 59 yaşındaki İbrahim Özbek'in cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Özbek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Öte yandan batan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı, yakıt sızıntısına karşı ise denizde bariyerli önlem alındığı öğrenildi.