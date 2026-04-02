Borsa Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 12.836,84 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 12.937,87 puandan tamamladı.Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,03 puan ve yüzde 0,78 azalışla 12.836,84 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 3,12 ile kimya petrol plastik oldu.Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası bölgede gerilimin tırmanacağına yönelik endişelerin tekrar artmasıyla enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıkıyor.Trump'ın ABD/İsrail-İran arasındaki savaşa dair değişen söylemleri piyasalardaki dün görülen pozitif seyrin tersine dönmesine neden oldu. Beyaz Saray'da yaptığı 'Ulusa Sesleniş'te, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendiren Trump, İran'daki askeri hedeflerini önemli ölçüde tamamladıklarını ve yakında süreci 'bitireceklerini' belirterek, 'Amerika'nın (İran'daki) tüm askeri hedeflerini çok kısa bir süre içinde tamamlama yolundayız ancak önümüzdeki 2-3 hafta içinde onlara çok sert bir darbe indireceğiz.' dedi.Trump'ın savaşın bitebileceğine dair açıklamalarıyla dün pozitif seyir izleyen küresel piyasalar, bu açıklamalar sonrasında Asya piyasalarıyla ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarda negatife döndü.Analistler, bugün yurt içinde mart ayına ilişkin ihracat verileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın ise destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.