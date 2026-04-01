İstanbul'da Deprem! Kandilli'den Açıklama Geldi

İstanbul’da öğlen saatlerinde deprem alarmı yaşandı. Cep telefonlarına gelen 'Orta derecede sarsıntı bekleniyor' bildirimi vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.Deprem ağı uygulamasından gelen bildirim sonrası, sosyal medyada “İstanbul'da deprem mi oldu, depremi hisseden var mı?” soruları gündem oldu. Bazı vatandaşlar herhangi bir sarsıntı hissetmediğini söylerken, bazıları ise hissettikleri sallantıdan dolayı korktuklarını belirtti.Deprem bildirimi alan İstanbul sakinleri, beklenen açıklamayı sonradan aldı.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13.01'de İstanbul’un Eyüp ilçesinde 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Sarsıntının derinliği 12,6 kilometre olarak ölçüldü.