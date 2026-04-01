Borsa Güne Yükselişle Başladı! İşte Detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,60 artışla 12.996,23 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 12.790,98 puandan tamamladı.Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,26 puan ve yüzde 1,60 artışla 12.996,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 0,58 ile kimya petrol plastik oldu.Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrederken, yurt içi piyasalarda da bankacılık hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda da "İran ile savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.Diğer taraftan Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşını ne zaman bitireceği sorusuna, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." diye yanıt verdi.İran basınındaki haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Saldırıların tekrarlanmaması güvencesiyle bu savaşı bitirmek için gerekli irademiz var." dedi.Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, bundan sonraki süreçte savaşın sona ereceğine dair somut adımların risk iştahını artırabileceği öngörülüyor.Analistler, ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde İmalat sanayi PMI verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.