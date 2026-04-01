AVM'den İlginç Karar! 18 Yaş Altındakiler Alınmayacak

Ankara Yenimahalle'de bulunan bir AVM'de güvenlik gerekçesiyle yeni bir karar aldı. AVM yönetimi, hafta sonları 18 yaş altı ziyaretçilerin tek başına alınmayacağını açıkladı.AVM yönetimi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok fazla şikayet geldiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur'AVM yönetimi, bu durumun önüne geçebilmek için 18 yaş altı ziyaretçi yasağının ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini belirtti.“Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir.”