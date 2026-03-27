Emekliye 50 bin lira nakit destek!

Güncel emekli promosyonu kampanyaları SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için güncellenmeye devam ediyor. Özel bankalarda promosyon ödemesinin yanında otomatik fatura talimatı, kredi ve kredi kartı kullanımı gibi farklı kampanyaları emeklilere sunuyor. Bazı bankaların emeklilere yönelik nakit kampanyaları dikkat çekti. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Halkbank, TEB ve Yapı Kredi güncel emekli maaş promosyonları...Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için nakit promosyon, ödül ve faizsiz kredi seçeneklerini içeren yeni bir kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül ve yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalıkları sunuluyor.Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor. Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor. Banka, nakit ödüle ek olarak sunduğu faizsiz kredi ve finansman imkanlarıyla emekli müşterilerinin bütçe yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.ŞEKERBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONUEmekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeme yapmaktadır.Ayrıca 3 Adet Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) kullanımına 3.000 TL, KMH için 2.000 TL, Kredi Kullanımına 5.500 TL ödenmektedir.Böylece Şekerbank promosyon tutarı 27 bin 500 TL'ye kadar çıkmaktadır.GARANTİ BBVA EMEKLİ BANKA PROMOSYONUEmekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül verilmektedir.Emekli maaşı;0 - 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,10.000 - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,15.000 - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödenmektedir.15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak;Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,Yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.Emekli promosyon kampanyasından 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONUSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Maaş Tutarı;0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat'e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.VAKIFBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU1 aylık emekli maaşı tutarı;0 - 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.Promosyon ödemeleri, emekli maaşının 3 yıl süre ile VakıfBank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla yapılacak.Bu süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında yıllık artışın meydana gelmesi durumunda ilave olarak promosyon ödemesi yapılmayacak.HALKBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONUMaaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.Brüt Maaş Tutarı;10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilmektedir.ING EMEKLİ BANKA PROMOSYONUSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,0 - 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.Ayrıca ilk defa ING Kredi Kartı'na başvuranlar ve kartını fiziksel kredi kartı olarak alanlar, hoş geldin hediyesi olarak 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ya da 2.000 TL'ye kadar bonus hediyelerinden birinden faydalanabilmektedir.Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONUEmekli maaşı;0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeme yapılmaktadır.12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.Böylece DenizBank'ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONUYapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenmektedir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenmektedir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenmektedir.Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenmektedir.Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın ay sonunda kredi kartlarına 3.000 TL ek nakit ödül sunulmaktadır.Kampanya 19 Eylül 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.TEB EMEKLİ BANKA PROMOSYONUEmekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden emeklilere, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon sunmaktadır.Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile 2 veya üzeri otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon kazanmaktadır.