'Seçim Kazanma' Planı Suya Düştü! Kan Dökerek İstediğini Alamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran savaşı üzerinden siyasi avantaj elde ederek erken seçime gitme ve bütçeyi rahatça geçirme planında istediği sonucu alamadı.Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Netanyahu şimdi erken seçim riskini bertaraf etmek ve hükümetini ayakta tutmak için zamana karşı yarışıyor.Savaşın ilk günlerinde Tel Aviv yönetiminde farklı bir tablo vardı. ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların ardından, özellikle İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası Netanyahu cephesi, oluşan atmosferi fırsata çevirerek erken seçim kararı almayı değerlendirdi.İsrail yasalarına göre bütçenin 31 Mart'a kadar geçmemesi halinde ülke 90 gün içinde seçime gitmek zorunda kalacaktı ve bu senaryo Netanyahu'ya siyasi bir manevra alanı sunabilirdi.Ancak savaşın ilerleyen haftalarında beklentiler karşılık bulmadı. Reuters'a konuşan hükümet kaynaklarına göre, İran'daki yönetimi zayıflatma hedefi henüz gerçekleşmezken, kamuoyu yoklamalarında da Netanyahu'nun oy oranında kayda değer bir artış görülmedi.Bunun üzerine Netanyahu'nun strateji değiştirerek erken seçimden kaçınmaya yöneldiği belirtiliyor.Bu kapsamda hükümet, parlamentodan bütçeyi geçirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarının desteğini garanti altına almak için çeşitli mali kaynaklar tahsis ettiği ve bütçeyi hızla komisyondan geçirerek son tarihe yetiştirmeye çalıştığı ifade ediliyor.Anketlerde Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.Savaşın uzaması da Netanyahu'nun elini zayıflatıyor. Ekonomiye haftalık milyarlarca şekel (İsrail para birimi) yük getiren çatışma, bütçe üzerindeki baskıyı artırırken, hükümetin farklı toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamasını zorlaştırıyor.Özellikle ultra-Ortodoks Yahudi partilerle yaşanan bütçe ve askerlik muafiyeti gerilimi, iktidar koalisyonu içindeki kırılganlığı gözler önüne seriyor.Tüm bu gelişmeler ışığında Netanyahu'nun erken seçim üzerinden güç tazeleme planı rafa kalkarken, önceliğin hükümeti ayakta tutacak bütçeyi geçirmek olduğu değerlendiriliyor.Siyasi analistlere göre mevcut strateji özetle 'zaman kazanmak' ve savaşın seyrine göre yeniden pozisyon almak.