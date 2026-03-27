YouTube Video Başlıklarını Yapay Zekayla Değiştiriyor!

Google, yapay zeka özelliklerini farklı platformlarına entegre etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Google Keşfet akışında orijinal içerik başlıkları kaldırılarak yerine yapay zeka tarafından oluşturulan özetler getirilmişti. Bu sistem farklı haber kaynaklarını tek bir blokta toplarken, zaman zaman hatalı başlıklar üretebiliyordu. Şimdi ise bu özelliğin YouTube üzerinde test edilmeye başlandığı ortaya çıktı.Kullanıcıların paylaşımlarına göre, YouTube Android uygulamasında videoların orijinal başlıkları tamamen kaldırılarak yerini yapay zeka özetlerine bırakmış durumda. Mevcut raporlar bu testin şimdilik sadece mobil uygulama ile sınırlı olduğunu gösteriyor.Yeni ana sayfa düzeninde sadece video küçük resimleri ve açılır kapanır özet kutuları yer alıyor. Kullanıcıların içeriği anlamak için her bir yapay zeka özetini genişletmesi gerekiyor. Bu durum, insanların ilgisini çekecek bir video bulma sürecini oldukça zorlaştırıyor.Zaman geçirmek için akışta gezinen bir kullanıcı, bu tasarım yüzünden çok daha fazla vakit kaybetmek zorunda kalıyor. YouTube'un normal şartlarda kullanıcıların içerik bulma süresini kısaltmayı hedeflediği düşünülürse, bu yeni yapının platformun genel mantığına ters düştüğü görülüyor.Uygulamanın geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Video açıklamalarında yapay zeka özetleri halihazırda bulunsa da, ana sayfadaki başlıkların tamamen kaybolması şimdilik bir hata olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili YouTube cephesinden henüz resmi bir güncelleme gelmedi.