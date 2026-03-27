Sağlık Uygulamaları için Yeni Dönem!

Apple, sağlık teknolojileri alanındaki varlığını genişlettikçe resmi düzenleyici kurumlarla daha fazla mesai harcıyor. Bu kapsamda atılan yeni adımla birlikte App Store, ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere pazarında belirli kriterleri karşılayan uygulamalara onaylı tıbbi cihaz etiketi eklemeye başlıyor. Tıbbi kullanım sunan veya medikal cihazlara bağlanan uygulamaların geliştiricileri, artık ürünlerinin resmi bir yasal araç olduğunu kullanıcılara çok daha net bir şekilde gösterebilecek.Yeni sistemin işleyebilmesi için Apple'ın belirlediği bazı şartlar bulunuyor. Geliştirici belgelerine göre bir uygulamanın bu özel etiketi alabilmesi için öncelikle söz konusu pazarlarda erişilebilir olması ve mağazada “Sağlık ve Fitness” ya da “Tıbbi” kategorilerinde yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra uygulamanın yaş değerlendirme anketinde tıbbi veya tedavi bilgilerinin sık kullanıldığının belirtilmesi de aranan temel şartlar arasında bulunuyor. Bu geniş tanım, basit sağlık araçlarından karmaşık sistemlere kadar uzanabiliyor.Teşhis, önleme, izleme ve tedavi gibi amaçlarla kullanılan bu uygulamalar, tek başlarına veya donanımlarla entegre çalışabiliyor. Şartları sağlayan geliştiricilerin Apple'a bölgelerine uygun olarak üretici kayıt numarası, kullanım kılavuzu bağlantısı, kullanım amacı beyanı ve detaylı güvenlik uyarıları gibi ek bilgileri sunması zorunlu kılınıyor. ABD bölgesi için FDA gibi kurum kayıtları istenirken, Avrupa ve İngiltere pazarında da benzer yerel bilgilendirmeler talep ediliyor.