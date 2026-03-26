Daltonlar'a Sosyal Medya Operasyonu! 358 Gözaltı

Yurt genelinde çeşitli faaliyetlerle terör estiren suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürüyor.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, göreve gelmesinin ardından verdiği mesajlardan sonra gerçekleştirilen son operasyonlar ise dikkat çekti.Çiftçi'nin '2026 yılını ‘sokak çeteleriyle' mücadele yılı ilan ediyoruz. Çünkü sokaklarımızdaki huzur, milletimizin güven duygusunun temelidir. Gençlerimizi hedef alan, mahallelerimizi tehdit eden bu yapılara asla müsamaha göstermeyeceğiz.' şeklindeki kararlı açıklamalarının ardından Emniyet güçleri sokak çetelerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne ve dijital mecralardaki yapılanmalarına ağır bir darbe indirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca, sosyal medyadan suç örgütlerini övücü, tetikçi ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik ülke genelinde yapılan operasyonda 358 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda şüphelilerin dijital mecralardaki faaliyetleri de deşifre edildi.Şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.Örgütsel faaliyetlerini yine sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla duyurmayı amaçladıkları tespit edildi.Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları saptandı.Bu paylaşımlarla suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ortaya çıktı.Sosyal medyayı bir araç olarak kullanıp suç örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla 'tetikçi' temin etme ya da 'tetikçilik' işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları belirlendi.Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 tüfek ile 87 adet fişeği, 1 adet G1 piyade tüfeği ile 124 adet fişeği, 39 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av tüfeği, 4 bin 630 adet fişek ve 11 bin 143 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.