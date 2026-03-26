Halkın elindeki Dev Kaynak! Yastık Altında 8 Bin Tonu Aşarak Rekor Kırdı

Altın fiyatlarında 9 gündür üst üste düşüş yaşandı ve gram altın fiyatları 8 bin liradan 5 bin 800 lira ile 6 bin 500 lira arasına geriledi.Bu şartlar vatandaşlar için bir alım fırsatı doğurdu ve kuyumcuların önünde uzun altın kuyrukları oluştu.İstanbul Kapalıçarşı'da, Kuyumcukent'te ve Türkiye'nin her köşesinde manzara aynı idi.Vatandaşın altın talebinde ilk tercihi gram altın oldu. Bu şartlarda kuyumcular, vitrinlerine gram altın tükendiğini belirten duyurular asmak zorunda kaldı.Tüm bunlar yaşanmadan önce Türkiye'de yastık altındaki altın varlığı için 6 bin tondan söz edilirken yeni rakam 8 bin tonu geçerek rekor kırdı.Türkiye'de altın hala “güvenli liman” ve geleneksel tasarruf aracı olarak kabul görüyor. Vatandaşların önemli bir kısmı, birikimlerini bankalar yerine fiziki altın olarak saklamayı sürdürüyor.Türkiye'de vatandaşların evde tuttuğu altın miktarının 8 bin tonu aştığı öne sürülüyor. Uzmanlara göre bu rakam, ekonomiye kazandırılmayı bekleyen dev bir birikime işaret ediyor.