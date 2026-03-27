Gençlere devletten 6 ay 28 bin 75 TL maaş!

Devlet ilk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşını ödeyecek. Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe başlatılması planlanırken, devlet tarafından 28 bin 75 TL maaş ödemesi yapılacak.Bu amaçla 228 milyar TL kaynak ayrıldı. Hükümet, genç işsizlerin istihdamını da içeren mali torba yasa teklifi hazırlıyor. Buna ilişkin AK Parti Grup yönetimi, bakanlıklar ve bürokrasi toplantı üstüne toplantı gerçekleştiriyor.Kanuni altyapı düzenlemeleri yapılacak olan projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı başında 'Genç İstihdam Hamlesi' kapsamındaki 'İşe İlk Adım Programı' olarak açıklamıştı.Düzenlemeyle, gençlerin işe ilk giriş adımını daha güçlü ve sürdürülebilir atabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle proje hayata geçirilecek.Projeyle, gençlere ilk iş deneyimi sağlanacak. İstihdama kalıcı biçimde katılımları desteklenecek. İşverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engeller azaltılacak, gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dâhil olması sağlanacak.Bu kapsamında, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı, yani 28 bin 75 TL devlet tarafından karşılanacak.Her sigortalı için asgari ücretin yarısını geçmemek üzere ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin yarısının karşılanması halinde ise programdan yararlandırılması süresi 18 aya kadar uzatılabilecek.Bu amaçla 228 milyar TL'lik kaynak öngörüldü. Destek süresi altı aya kadar uygulanacak. Gençlerin işgücü piyasasına erken yaşta girişlerinin desteklenmesi ve ilave istihdam yoluyla istihdamlarının artırılması sağlanacak.Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanırken, 2028 yılına kadar 750 bin gence ulaşması hesaplanıyor. Bu uygulama ile hem gençlerin iş deneyimi kazanması hem de özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hayata geçirilecek.Genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltmaya yönelik güçlü bir geçiş mekanizması sunulacak. İşe ilk adım uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağ- lam bir başlangıç yapmasını destekleyen, ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi hedefleyen önemli bir istihdam aracı olacak.Program kapsamında yapılacak desteklerde imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine öncelik verilecek. İşverenin, ilk altı ay veya 18 aya kadar uzatmayı içeren ödemelerde her sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.İŞKUR'da kaydı bulunacak.18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olacak.Uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı olmayacak.Yüksek öğretim öğrencisi olmamakYabancılar ve yurtdışında çalışanlar başvuru yapamayacak.İşsizlik Sigortası Fonu 2024 yılında 162 milyar lira, 2025 yılında ise 269.5 milyar lira gelir fazlası verdi. 2025 yıl sonu itibarıyla gelir fazlası dahil Fon varlığı yaklaşık 628.5 milyar TL'ye ulaştı. 2026 yılında fonun 151 milyar lira gelir fazlası vereceği hesaplanıyor. Fonun gelir fazlası ve varlığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut gelirleriyle giderlerini karşılayabileceği hesaplanıyor.