CHP'li Özkan Yalım’dan Akılalmaz İhanet: Malları Şoföre Devretti, Sevgiliye 'Bankamatik' Kadrosu Açtı!

Türkiye gündemi, Uşak Belediyesi’ne yönelik başlatılan devasa yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla sarsılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, sadece mali usulsüzlükleri değil, aynı zamanda etik dışı ilişkileri ve kamu kaynaklarının şahsi zevkler için nasıl seferber edildiğini de gözler önüne seriyor. Skandalların odağındaki isim ise CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. İşte Uşak’tan Ankara’ya uzanan, otel odalarında son bulan ve dudak uçuklatan o yolsuzluk zincirinin ayrıntıları...Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi kimdir? Uşak Belediyesi çalışanı S.A. kimdir? Detaylar...

Uşak Belediyesi Çalışanı S.A. Kimdir? Ankara'daki Gizemli Refakat!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı sarsıcı iddialara göre; CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'daki gözaltı işlemi sırasında yanında bulunan ve 21 yaşında olduğu belirlenen Uşak Belediyesi çalışanı S.A., kamuoyunun odağına yerleşti.

Ankara Crowne Plaza Otel'in 902 numaralı odasında gerçekleştirilen baskın sırasında, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte olduğu tespit edilen S.A., kamuoyunda 'başkanın sevgilisi' iddiasıyla gündeme geldi. 21 yaşındaki bir belediye personelinin, başkanın şehir dışındaki özel konaklamasında yanında bulunması, soruşturma belgelerinde bu ilişkinin niteliğine dair ciddi soru işaretlerine yol açtı. Ancak resmi makamlar, bu ilişkinin niteliğine dair henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Önemli Not: Söz konusu iddialar tamamen yürütülen soruşturma kapsamındaki belgelerde yer almakta olup, herhangi bir nihai yargı veya kesin hüküm içermemektedir. Süreç, hukuki merciler nezdinde devam etmektedir.





Gemini şunu dedi:

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Hakkında Şok İddialar: Rüşvet, Skandal Aşklar ve Yolsuzluk Sarmalı!

Türkiye gündemi, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın merkezinde yer aldığı öne sürülen devasa bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla sarsılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyasındaki iddialar, belediyenin bir hizmet kurumundan ziyade bir 'rant ve kişisel lütuf merkezi' olarak kullanıldığı şüphesini uyandırıyor.





İşte kamuoyunda infial yaratan o vahim iddialar:





Otel Odasında 21 Yaşındaki Çalışanla Baskın İddiası

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı iddialara göre; operasyonun en çarpıcı anı Ankara'da yaşandı. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara Crowne Plaza Otel'in 902 numaralı odasında gözaltına alındığı ve o sırada yanında 21 yaşındaki belediye çalışanı S.A.'nın bulunduğu öne sürüldü. Kamuoyunda 'yasak aşk' iddialarıyla yankı bulan bu durum, genç bir belediye personelinin neden başkanın şehir dışındaki otel odasında bulunduğu sorusunu gündeme taşıdı.





İddialar sadece S.A. ile sınırlı kalmadı. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen A.A. isimli bir başka kadını belediyede yüksek maaşlı bir kadroya yerleştirdiği, ancak bu kişinin işe gitmeden maaş aldığı iddia edildi. Ayrıca, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait olan 'Yalım Garden Tesisleri' isimli şahsi otelin personel giderlerinin ve sigorta primlerinin de belediye bütçesinden karşılandığı, böylece kamu kaynaklarının şahsi işletme için seferber edildiği öne sürülüyor.





Dosyadaki en ağır iddialardan biri de iş insanı E.A.'ya yönelik baskı süreci. İddiaya göre, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iş insanı E.A.'dan 10 adet lüks araç talep etti. Bu talebi reddedilen iş insanının sahibi olduğu AVM'nin, sadece bir hafta sonra CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği ileri sürüldü. Bu durum, belediye yetkilerinin bir şantaj ve intikam aracı olarak kullanıldığı iddialarını güçlendirdi.



Suç Ağının Mimarları ve Mal Kaçırma Girişimi

Savcılık, belediye üst yönetiminin bu çarkın bir parçası olduğunu değerlendiriyor:

Halil Arslan (Başkan Yardımcısı): Rüşvet ve bağış adı altında para toplama trafiğini yönetmekle,

Hasan Doğukan Kurnaz (Özel Kalem Müdürü): Kayıt dışı paraları doğrudan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ulaştırmakla,

Hüseyin Yaman (Muhasebe Müdürü): Mükerrer faturalandırma ile finansal usulsüzlüklerin teknik ayağını yürütmekle suçlanıyor.

Ayrıca CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, olası bir adli el koyma kararına karşı 2025 yılı içinde tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras'ın üzerine devrederek 'mal kaçırmaya' çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor.

'Aras' Ailesi ve Gizemli Para Trafiği

Savcılık dosyasında en çok dikkat çeken isimler, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahsi işlerinde kullandığı 'Aras' soyadlı kişiler:

Cihan Aras (Belediye Personeli / Şoför): CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 2025 yılında üzerine kayıtlı tüm mal varlığını devrettiği iddia edilen kişi. Bir belediye çalışanının bu kadar büyük bir serveti nasıl devraldığı 'mal kaçırma' suçlamasının odağında olduğu öğrenildi.

Seher Aras (S.A. - Belediye Personeli): Ankara'daki otel odasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte bulunan 21 yaşındaki çalışan. Dosyada hem 'gönül ilişkisi' hem de belediye kadrosunun usulsüz kullanımı bağlamında adı geçtiği öğrenildi.

Zimmet ve Uşakspor Üzerinden 'Zorla Bağış' Çarkı

Savcılık, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yardımcıları aracılığıyla Uşakspor'a bağış adı altında makbuzsuz paralar topladığını iddia ediyor. Bu paraların doğrudan başkanlık makamına getirilerek CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından zimmete geçirildiği iddia edildi..





MASAK ve HTS Kayıtları Çemberi Daraltıyor

Savcılık tarafından dosyaya eklenen teknik veriler ise iddiaları destekler nitelikte. MASAK raporlarında, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve yakın çevresinin hesaplarında profilleriyle uyumsuz milyonlarca liralık nakit akışı ve şüpheli yurt dışı transferleri tespit edildiği öne sürülüyor. HTS kayıtlarının ise rüşvet görüşmeleri yapıldığı iddia edilen saatlerde şüphelilerin baz istasyonu verilerinin örtüştüğünü gösterdiği belirtiliyor.

Önemli Hatırlatma: Yukarıdaki tüm bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki iddiaları ve tanık beyanlarını yansıtmaktadır. Süreç devam etmekte olup, herhangi bir nihai yargı veya kesin hüküm içermemektedir.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve ekibinin sorgusu sürerken, yolsuzluk dosyasının yeni isimlerle genişleyip genişlemeyeceği merakla bekleniyor.



