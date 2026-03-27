MSB'den açıklama: İncirlik Üssü'nde olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
