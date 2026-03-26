Bakan Işıkhan Açıkladı!

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı' açılış törenine katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Işıkhan, 2013 yılından bu yana 489 istihdam fuarı düzenlediklerini belirterek, 'Bu yıl 7 bölgemizde Gaziantep'in ardından sırasıyla Adana, Samsun, Antalya, Aydın, Trabzon, Konya, Erzurum, Van, Tekirdağ, Bursa ve Malatya olmak üzere 12 farklı şehrimizde gerçekleştirmeyi planladığımız fuarlara, 115 davetli üniversitemiz, meslek odalarımız ile çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşumuz katılım sağlayacak. Özellikle ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere savunma sanayimizin köşe taşları olarak gördüğümüz önemli kuruluşlarımızı, gençlerimizle bir araya getiren bu fuar, ülkemizin beşeri sermayesi ile stratejik sektörleri arasında çok kıymetli bir köprü vazifesi görmektedir. Fuarlarımızı yalnızca stantların yer aldığı alanlar olmaktan çıkarıp paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları ve kariyer danışmanlığı gibi dinamik süreçlerle zenginleştirilmiş çok yönlü bir platform haline getirdik. Bu platformun en önemli özelliği ise tecrübenin genç enerjisiyle buluşturulmasıdır. 2013 yılından bugüne kadar 263'ü sanal, 226'sı fiziki olmak üzere toplam 489 istihdam fuarı düzenledik. Yaklaşık 29 bin firmanın katıldığı bu fuarları; 8,5 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Bu tecrübeyi, Bölgesel Kariyer Fuarlarımızla daha da ileri bir noktaya taşımış olacağız inşallah' dedi.'Gençler Geleceğimizdir' mottosunun daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Işıkhan, İŞKUR'un staj portalı ve ulusal staj programı aracılığıyla 3 yıl içinde ilave 800 bin gencin staj yapmasını hedeflediklerini belirtti. Staj süresince ücret ve prim maliyetlerinin karşılandığını ve işletmelere de danışmanlık desteği sunduklarını anlatan Işıkhan, bunun için 26 milyar liralık bir kaynak ayırdıklarını söyleyerek, 'Geldiğimiz aşamada, gençlerimizi yalnızca iş arama sürecine hazırlamanın yeterli olmadığını çok net görüyoruz. Onları aynı zamanda üretime, teknolojiye, yeniliğe, beceriye, verimliliğe ve rekabet gücüne hazırlamak zorundayız. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ, yalnızca bilgiye sahip olanların değil bilgiyi ürüne, emeği değere, potansiyeli üretime dönüştürebilenlerin öne çıktığı bir çağdır. Bildiğiniz gibi Genç İstihdam Hamlesi-Gençliğin Üretim Çağı Programı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 6 Ocak 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu program, bizim kalkınmaya ve gençliğe bakış açımızı göstermesi bakımından önemli bir adım olmuştur. Artık 'Gençler geleceğimizdir' sözünün de ötesine geçiyoruz. Gençler sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzdür. Biz gençlerimizi sadece destek bekleyen bir kesim olarak değil üretimin, yeniliğin ve kararların merkezindeki asıl güç olarak görüyoruz. Kısacası biz, gençliğin potansiyelini bugünün gerçeğine dönüştürüyoruz. 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefleyen Gençliğin Üretim Çağı vizyonumuz kapsamında, gençlerimizin farklı yaş, eğitim ve istihdam durumlarını dikkate alan çok boyutlu bir program yapısını hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin her biri, aynı noktada değil her birinin ihtiyacı, beklentisi ve iş gücü piyasasına geçiş süreci farklılık gösteriyor. İşte bu yüzden her gencin bulunduğu aşamaya uygun ayrı destek mekanizmaları oluşturduk. Örneğin; eğer öğrenciyseniz ve staj yapmanız gerekiyorsa, staj desteğimiz ile yanınızdayız. İŞKUR'un Staj Portalı ve Ulusal Staj Programı aracılığıyla önümüzdeki 3 yıl içinde ilave 800 bin gencimizin staj yapmasını hedefliyoruz. Üstelik staj süresince ücret ve prim maliyetlerini karşılıyor, işletmelere de danışmanlık desteği sunuyoruz. Bunun için 26 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerimiz için Geleceğim Meslekte Programı'nı yürütüyoruz. Bu programla gençlerimize bire bir kariyer rehberliği sunarken ailelerinde de farkındalık oluşturarak mezun olmadan önce iş hayatına daha bilinçli hazırlanmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.Özel sektörde işe giren 18-25 yaş arası gençler için ücret ve sigorta primlerini belirli süreyle desteklediklerini ifade eden Bakan Işıkhan, böylece işverenlerin gençlere daha fazla fırsat vermesini, gençlerin de ilk iş deneyimini daha kolay kazanmasını hedeflediklerini açıkladı. 3 yılda 750 bin gencin bu destekten yararlanmasını öngördüklerini ve bu program için 243 milyar TL kaynak ayırdıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, 'Bugün burada bir araya geldiğimiz bu fuar gibi kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleriyle gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Üç yılda 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimiz için NEET İşgücü Uyum Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programla gençlerimize iş arama becerisi, çalışma disiplini ve temel yaşam yetkinlikleri kazandırıyoruz. Program yarı zamanlı olarak uygulanmakta olup gençlerimize katıldıkları her gün için bin 375 TL cep harçlığı ve kısa vadeli sigorta desteği sağlıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde toplam 450 bin gencimizi yeniden eğitimle ve istihdamla buluşturmaktır. İlk kez işe başlayacak gençlerimiz için İşe İlk Adım Programı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Özel sektörde işe giren 18-25 yaş arası gençlerimizin ücret ve sigorta primlerini belirli süreyle destekliyoruz. Böylece işverenlerin gençlere daha fazla fırsat vermesini, gençlerimizin de ilk iş deneyimini daha kolay kazanmasını hedefliyoruz. Üç yılda 750 bin gencimizin bu destekten yararlanmasını öngörüyoruz. Bu program için 243 milyar TL kaynak ayırdık. Üniversite öğrencilerimiz için ise İŞKUR Gençlik Programı'nı sürdürüyoruz. Bu programla öğrencilerimiz eğitimleri devam ederken hem iş deneyimi kazanmakta hem de haftada 1 ila 3 gün çalışarak aylık 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında gelir elde edebilmektedir. 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencimize ulaşmayı hedefliyor, bunun için ise 96 milyar lira bütçe ayırdık. Rakamların ötesinde stajdan ilk işe, mesleki yönlendirmeden NEET gençlerimize kadar her aşamada gençlerimizi destekleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam politikasını hayata geçireceğiz. Bu programlar için ayrılan kaynak yüz milyarlarca lirayı buluyor. Çünkü biz biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır' ifadelerini kullandı.Bakan Işıkhan atılan adımlarla birlikte önemli başarılar elde edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:'Orta Vadeli Programımız, Ulusal İstihdam Stratejimiz ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attık. Geçtiğimiz yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz.'Konuşmalarının ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler kurulan stantları inceledi.