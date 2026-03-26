Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a Sert 'Soğuksu' Tepkisi! 'Ankaralıya Büyük Saygısızlık'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki yönetim sorumluluğundan çekilerek alanı devretmesi, başkent gündemine bomba gibi düştü. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mecliste yaptığı açıklamalarda Mansur Yavaş yönetimini topa tuttu.Osman Gökçek, ABB yönetiminin bütçe önceliklerini eleştirerek, vatandaşın hizmet beklediği alanların ihmal edildiğini vurguladı. Gökçek, şu ifadeleri kullandı:"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nı yönetemeyip devretmesi, Ankaralı vatandaşlarımıza yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Konserlere, karton bardaklara, tabut ve ceset torbası vurgunlarına milyarlarca para ayıran Mansur Yavaş, vatandaşlarımızın nefes aldığı bu eşsiz doğa alanına bütçe ayırmaması kabul edilemez."Gökçek, ABB'nin devasa bütçesine rağmen sorumluluktan kaçtığını, buna karşın Kızılcahamam Belediyesi'nin kısıtlı imkanlarıyla bölgeye sahip çıktığını belirterek aradaki farka dikkat çekti:"Üstelik Kızılcahamam Belediyesi çok sınırlı imkanlarına, neredeyse Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin dört yüzde bir bütçesine rağmen bu alanı sahiplenmek ve yönetmek için fedakarlık yapmaktadır. Bu tablo, sorumluluktan kaçan ile taşın altına elini koyanların arasındaki farkı açıkça göstermektedir."Ankara’nın bitmek bilmeyen sorunlarını hatırlatan Osman Gökçek, mevcut yönetimin hizmet üretmek yerine bahane ürettiğini belirterek Yavaş’ı şu sözlerle hedef aldı:"Bugün Ankara'da yaşanan trafik sorunu, suyla ilgili problemler ve geçmiş dönemdeki her projeyi yok etme çabası, bu yönetimin beceriksizliğini gözler önüne sermektedir. Bu yaşananlar Ankaralı vatandaşlarımızın sabrını zorlamaktadır. Bunun hesabı mutlaka sandıkta verilecektir."