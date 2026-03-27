Dört Tarafı Kavisli Ekranlı iPhone 20 Yolda!

Teknoloji devi Apple, yaklaşan yeni akıllı telefon modelleri için oldukça yenilikçi tasarımlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Weibo platformunda teknoloji dünyasına dair paylaşımlar yapan ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, şirketin dört tarafı kavisli bir ekran tasarımı test ettiğini ortaya çıkardı. Bu yeni tasarım anlayışının, özellikle önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen ve serinin yirminci yılına özel olarak hazırlanan “iPhone 20” modelinde kullanılması planlanıyor. Sektördeki genel beklentiler de Apple'ın bu özel yıl dönümü için tamamen farklı ve özel bir cihaz tanıtacağı yönünde birleşiyor.Bu özel modelin en dikkat çekici yanlarından biri, hiçbir ekran deliği veya çentiği bulunmayan tamamen kesintisiz bir ekran yapısına sahip olması. Ancak son raporlara göre şirket, kamera ve Face ID sensörlerini ekranın altına gizleme konusunda bazı donanımsal zorluklar yaşıyor. Buna rağmen teknoloji devinin, ekranın dört kenarından da kıvrılarak çerçevesiz ve tam ekran deneyimi sunan bu yeni konseptten vazgeçmediği belirtiliyor. İlk kez geçtiğimiz mayıs ayında gündeme gelen bu kavisli tasarım fikrinin, aradan geçen sürede çok daha ileri bir üretim aşamasına taşındığı ifade ediliyor.Dört tarafı kavisli bu yenilikçi ekran yapısı, cihazın yan kısımlarını da tamamen kaplayacağı için fiziksel tuşların kaldırılarak yerine dokunsal (haptik) tuşların gelebileceği söylentilerini de mantıklı kılıyor. Apple, kamera ve yüz tanıma sensörlerini ekranın altına yerleştirmeyi başaramasa bile, sadece bu dört tarafı kavisli ekran tasarımı sayesinde iPhone 20 modelini son derece farklı ve benzersiz bir görünüme kavuşturmuş olacak. Şirketin yirminci yıla özel hedeflerine tam anlamıyla ulaşıp ulaşamayacağı şimdilik kesin değil ancak önümüzdeki yılların akıllı telefon tasarımları açısından çok hareketli geçeceği aşikar.