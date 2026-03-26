Katil Hakkında İddianame Hazırlandı! Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme

Türkiye, 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü ile derinden sarsılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Atlas Çağlayan maktul, Efe Ç. ise suça sürüklenen çocuk olarak yer alırken Resulemir O., Tufan Umut A., Yusuf Osman O., Doruk Ç., mağdur çocuk, Cüneyt Ç. ve Burhan O. ise müşteki olarak yer aldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, suça sürüklenen 13 yaşındaki Efe Ç., Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Adli Tıp raporu, E.Ç.'nin eylemin hukuki anlamını kavrayacak ve davranışlarını yönlendirecek yeteneğe sahip olduğunu belirledi.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan suça süreklenen çocuk Efe Ç. şunları söyledi: 'Olay günü Atlas ve arkadaşlarıyla kafede karşılaştık. Karşı tarafı daha önceden tanımıyorum. Sürekli bize bakıyorlardır ve kafeden çıktıktan sonra arkamızdan geldiler. Atlas bize 'Ne bakıyorsun?' diyerek küfür etti ve üzerime yürüdü. Bu nedenle bıçağı 1 kez karnına vurdum. 2 kez de isabet etmeyecek şekilde bıçağı salladım. Olaydan sonra kaçtım ancak arkadaşım Ada'nın 'Teslim ol' demesi üzerine kendi irademle olay yerine geri geldim. Bıçağı kaçtığımız sırada Ada benden aldı. Olay yerine geldikten sonra 'Bıçağı atın' dediler ve attım. Bıçağı olay günü aldım. Bana ait ve kimseyi tehdit etmedim'Soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği kafede çalışan tanık Fatma A. ise alınan ifadesinde şunları söyledi: 'Atlas ve arkadaşları kafeye sürekli gelirdi. Ancak Efe ve arkadaşları olay günü ilk kez geldi. Efe ve arkadaşları sigara içiyordu. uyarmama rağmen 'Bu ne ki biz peçete sarıpiçiyoruz' dediler. Kafede toplantı olduğu için şahısların masasını değiştirerek Atlas ve arkadaşlarına daha yakın bir masaya aldım. Muftaktayken bağrışma sesleri duydum. Dışarı çıktığımda Atlas'ı yerde gördüm. Tampon yaptım. Olay günü herhangi bir bakışma görmedim'Adli Tıp Kurumu'nun Otopsi Raporunda Atlas'ın vücudunda 2 adet kesici delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve diğer yaralanmanın öldürücü nitelikte olmadığı belirlendi. Kesici delici alet yaraları kenar ve açı özelliklerine göre kullanılan aletin bir kenarının keskin diğer kenarının künt nitelikte olduğu, Atlas'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu saptandı.Soruşturma kapsamında hazırlanan görüntü inceleme tutanağında ise Efe ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas'ın arkadaşlarının yanına oturmak için geldiği, Efe'nin kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı ve Atlas ve arkadaşlarının Efe ve arkadaşlarının arkasından gittiği sırada Efe'nin cebinden bıçak çıkarttığı, Efe'nin itildiği anın ardından elinde bulunan bıçağı Atlas'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı ve kaçtığı belirtildi.Olay anında kullanılan bıçağın suça sürüklenen çocuğa ait olduğu tespit edilirken, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri de dosyaya dahil edildi. Tanıklar, Efe Ç.'nin maktule ek olarak olay yerinde bulunan diğer çocuklara da bıçak doğrultarak tehditte bulunduğunu aktardı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Efe Ç.'nin 'Çocuğu Kasten Öldürmek', 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma' ve 'Silahla Tehdit' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 aya kadar hapsi talep edildi.