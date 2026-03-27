CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 400 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi.26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir şüphelinin 400 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalandığı öğrenildi. Bu kapsamda, 26.03.2026 günü İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 4000 USD rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı. Planlı soruşturma kapsamında, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması (İTDK) tedbirleri uygulanan şüphelilere yönelik; gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün gece saatlerinde ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerde arama yapılmasının planlandığı belirtildi.Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli bulunurken, kimlikler soruşturmanın selameti açısından şu şekilde paylaşıldı:Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı), H.P. (Belediye Çalışanı).Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini ifade etti.Olayın ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı açıklamada, 'Belediyemizde arama yapıldı bu arama da bitti. Polis arkadaşlar çekildi. Marmaris halkı gönlü rahat olsun biz buradayız. Marmaris halkına yakışır şekilde devam edeceğiz. Belediyemizde bazı arkadaşlarımızla soruşturma yapılıyor bu aramada bitti. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgiyi Yarı yapacağız. Belediye ve kurumsal kimliği ile alakası yok. Farklı isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Belediyemizin kurumsal kimliğini işleyişini ilgilen bir durum yok yok. YarıN belediyemiz kaldığı yerden devam edecek.' dedi.