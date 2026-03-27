CHP'li Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Polisleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Polisleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında bazı kişilerden ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli'de toplam 12 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında olduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Uşak Belediyesi'nin şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı rüşvet olarak alındığı iddia edildi. İhale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği tespit edildi.Yapılan incelemede, Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor Kulübüne yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları tespit edildi. Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuzdüzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de belirlendi.Öte yandan soruşturma kapsamında Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği de belirlendi.Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma korkusundan üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli kadına 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A'nın fiilen belediyede görev yapmadığı da tespit edildi.Özkan Yalım'ın kendisine ait olan Yalım Garden tesisinde çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirlendi. Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A'dan belediye için 10 adet araç talep ettiği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği de tespit edildi.Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu ve tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu değerlendirildi.Uşakspor Kulübü Başkanı Hasan Doğukan KurnazUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü aynı zaman Uşakspor Kulüp Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi Makam Şoförü Murat Altınkaya ve Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi. 26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris Belediyesi'ne baskın düzenledi.Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu operasyon gece yarısı başlarken, belediye ve çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı.