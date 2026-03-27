Meteoroloji Duyurdu!Yeni yağışlı sistem geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege2nin batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kıyı Ege'de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.