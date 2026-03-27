Ankara Büyükşehir'de konser, imar ve ihale skandalları

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) sular durulmuyor. Konser harcamaları ve imar dosyalarından sonra, şimdi de ihale yolsuzluğu iddialarıyla üçüncü soruşturma izni verildi. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanlarının da bulunduğu 10 isim, Mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.Ankara Büyükşehir'de belediyenin üst düzey yönetimi hakkında yürütülen hukuki süreçlerde yeni bir safhaya geçildi.İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son soruşturma izniyle birlikte, belediyedeki ihale uygulamaları mercek altına alındı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, başkent siyasetinde kartların yeniden karılmasına neden oldu.Krizin temeli, 2022 yılına ilişkin hazırlanan ve 2023 yılının Nisan ayında ABB Meclisi'ne sunulan Denetim Komisyonu Raporu'na dayanıyor. Dönemin Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından yargıya taşınan raporda, Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde mevzuata açıkça aykırı hareket edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddia edilmişti.Yapılan incelemeler sonucunda, ihaleye katılan bazı firmaların sunduğu ortaklık ve temsil belgelerinin gerçeğe aykırı olduğu, buna rağmen bu firmaların ihale dışı bırakılmadığı saptandı.Hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanacak olan isimlerin tamamı netleşti. Dosyada sanık sıfatıyla yer alan isimler şunlar:Erol Gündüz (ABB Genel Sekreter Yardımcısı)Yetiş Ali Aslan (Fen İşleri Daire Başkanı)S.A. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)M.E. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)H.A. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)B.T. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)F.M. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)G.D. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)Ö.L.A. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)T.Y. (İhale Komisyonu Üyesi / Teknik Personel)Dosyada yer alan bilirkişi raporu, ihalelerdeki usulsüzlük zincirini tek tek sıraladı. Rapora göre; Süresi Geçmiş Belgeler: İhaleyi kazanan firmaların sunduğu 'İş Deneyim Belgeleri'nin geçerlilik süresinin dolduğu, ancak komisyonun bunu görmezden geldiği belirlendi.Elektronik İhale Aykırılığı: Mevzuat gereği elektronik ihale sisteminde (EKAP) elenmesi gereken tekliflerin, manuel müdahalelerle geçerli sayıldığı öne sürüldü.Kişiye Özel Şartname: İhale şartnamelerinin belirli firmaların elindeki ekipman ve belgelere göre legalize edildiği iddiaları da dosyada geniş yer buldu.Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda 'Hakkımda hiçbir soruşturma yok, alnımız ak' ifadelerini kullanmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu üçüncü soruşturma izni ve açılan davalar, Yavaş'ın bu sözleriyle çelişiyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Yavaş hakkında sadece ihaleler değil, ANFA personel alımları, konser ödemeleri ve imar planı değişiklikleri gibi farklı başlıklarda çok sayıda 'inceleme aşamasında' dosya bulunduğu ifade ediliyor.Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşma tarihi 18 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Mahkemenin, ihale komisyonunda görevli isimlerin görevlerini kötüye kullanıp kullanmadığına ve bu süreçte siyasi bir talimat alıp almadıklarına dair tanıkları dinlemesi bekleniyor.