Google’dan Hayat Kurtaracak Yenilik: Hızlı Şarjda Yeni Dönem!

Google'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan Android 17 Beta 3, akıllı telefon kullanıcılarını heyecanlandıracak gizli bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Uygulama kodlarının derinlemesine incelenmesiyle keşfedilen bu yenilik, “Öncelikli Şarj” adını taşıyor ve arka planda çalışan işlemleri durdurarak cihazların çok daha hızlı şarj olmasını sağlıyor.Bu yeni özellik, özellikle zamanınızın kısıtlı olduğu ve telefonunuzu en kısa sürede şarj etmeniz gereken acil durumlar için tasarlandı. Özellik aktif edildiğinde, uygulama güncellemeleri gibi arka plan etkinlikleri geçici olarak duraklatılıyor ve sistem kaynakları tamamen şarj hızını artırmaya odaklanıyor. Bu işlem sırasında çağrılar ve kısa mesajlar gibi temel iletişim işlevleri ise hiçbir kesintiye uğramadan normal şekilde çalışmaya devam ediyor.Google, bu sistemin verimli çalışabilmesi için kullanıcılara 30W veya daha yüksek güçlü bir şarj cihazı kullanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca kodlara göre, Öncelikli Şarj özelliği devredeyken Android sistemi sıcaklık yönetimini aktif olarak kontrol edecek. Böylece yüksek şarj hızının yaratabileceği aşırı ısınmanın önüne geçilerek batarya sağlığı her zaman güvenli sınırlar içinde tutulacak.