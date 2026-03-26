Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISIDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 16°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CAz bulutluMANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı