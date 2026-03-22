OpenAI, Çalışan Sayısını İkiye Katlamayı Planlıyor

Teknoloji sektöründe birçok dev şirket peş peşe işten çıkarma kararları alırken, ChatGPT'nin arkasındaki isim olan OpenAI tamamen zıt yönde ve agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Financial Times tarafından yayınlanan son rapora göre yapay zeka devi, 2026 yılının sonuna kadar mevcut 4.500 kişilik çalışan kadrosunu neredeyse ikiye katlayarak 8.000 kişiye çıkarmayı hedefliyor.Rapora göre yeni işe alımlar; ürün geliştirme, mühendislik, araştırma ve satış dâhil olmak üzere şirketin birçok farklı departmanına dağıtılacak. Bu devasa işe alım dalgasının en dikkat çekici kısımlarından birini ise “teknik elçilik” yapacak özel uzmanlar oluşturuyor. Bu uzmanların temel görevi, işletmelerin şirketin sunduğu yapay zeka araçlarını kendi sistemlerine çok daha verimli bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olmak olacak.Sektör analistlerine göre şirketin bu hamlesi, en büyük rakiplerinden biri olan Anthropic ve onun Claude AI sohbet botuna karşı rekabet gücünü artırma çabasının bir parçası. Kurumsal harcamaları yöneten finansal teknoloji girişimi Ramp'in Yapay Zeka Endeksi'ne göre pazarda oldukça ilginç bir eğilim var:Mevcut verilere göre Anthropic'in yeni müşteriler tarafından seçilme olasılığı rakiplerine kıyasla yüzde 70 daha yüksek.Savunma Bakanlığı ve özel sermaye şirketleriyle yeni anlaşmalarŞubat ayında Anthropic ile federal kurumlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (DoD) ile yapay zeka modellerinin kullanımı için bir sözleşme imzalayan şirket büyük bir yankı uyandırmıştı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre şirket, bu hükümet sözleşmesinin yanı sıra yapay zeka araçlarını geniş bir şirket portföyünde kullanıma sunmak için Brookfield Asset Management gibi büyük özel sermaye şirketleriyle de ileri düzey görüşmeler yürütüyor.