İtalya'da çığ düştü: Ölü ve yaralılar var

İtalya'nın Alto-Adige Bölgesi şiddetli çığ faciasıyla sarsıldı. Ridanna Vadisi'nde gerçekleşen trajik olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Ekleme: 22.03.2026 - 11:16 Güncelleme: 22.03.2026 - 11:22 / Editör: Erhan Şimşek
İtalya'nın kuzeyindeki Alto‑Adige (Güney Tirol) Bölgesi'ndeki Ridanna (Val Ridanna) Vadisi'nde, yaklaşık 2  bin 400 metrede bir çığ meydana geldi.

Çığ sırasında bölgede toplam 25 dağcı bulunuyordu.

Kaza sonrası çok büyük bir arama‑kurtarma operasyonu başlatıldı.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

İtalya'nın kuzeyindeki Alto-Adige Bölgesi'nde bulunan Ridanna Vadisi'nde yerel saatle 11.40'ta meydana gelen çığ sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu olay, Avrupa Alpleri'nde bu kış özellikle çığ riskinin yüksek olduğu bir sezonda gerçekleşiyor; uzmanlar, sıcaklıklardaki dalgalanmalar ve kar tabakasının kararsızlığı nedeniyle benzer kazaların artabileceğine dikkat çekiyor.