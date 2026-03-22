Halsey'den Türkçe Bayram Mesajı Geldi

Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan ABD'li şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı'nı Türkçe mesajla kutladı.

Ekleme: 22.03.2026 - 11:19 Güncelleme: 22.03.2026 - 11:20 / Editör: Fehmi Öztürk
ABD'li ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'ye olan sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

2019'da aşk yaşamaya başladığı Türk senarist Alev Aydın'dan olan oğlu Ender Ridley'i 2021 yılında kucağına alan şarkıcı, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TÜRKÇE KUTLAMA

Halsey, paylaşımında Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

BEĞENİ TOPLADI

2023'te Alev Aydın ile yollarını ayıran ve şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcının bu jesti, özellikle Türk hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

