ABD-İran geriliminde yeni risk: Doğal gaz tesisleri hedefte mi?

ABD ile İran arasındaki artan gerilimde, enerji altyapısının hedef alınabileceği yönündeki açıklamalar dikkat çekerken, olası bir senaryoda doğal gaz tesislerinin öncelikli hedefler arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi durumunda, saldırıların özellikle elektrik üretiminin bel kemiğini oluşturan doğal gaz santrallerine yoğunlaşabileceği ifade ediliyor.Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre İran'da elektrik üretiminin yaklaşık %80'i doğal gazdan sağlanıyor. Bu oran, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 303 bin gigavatsaatlik üretime karşılık geliyor.Ülkede elektrik üretimi son yıllarda hızlı bir artış gösterirken, 2010-2023 döneminde %65'in üzerinde büyüme kaydedildi. İran, bu üretim kapasitesiyle bölgede Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.Olası bir askeri müdahale durumunda, başkent Tahran'ın güneydoğusunda bulunan Damavand Kombine Çevrim Santrali'nin öne çıkan hedeflerden biri olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 3.000 megavat kapasiteye sahip olan tesisin, ülkenin toplam kurulu gücünün yaklaşık %4'ünü karşıladığı tahmin ediliyor.İran'ın enerji üretiminde nükleer kaynakların payı görece düşük seviyede kalırken, Buşehr Nükleer Santrali de olası riskler kapsamında değerlendiriliyor.Son günlerde tesise yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği yönünde haberler ortaya çıkarken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, santral ve reaktörlerde herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.Enerji uzmanları, olası bir saldırının doğal gaz altyapısını hedef alması durumunda, İran'ın elektrik üretimi ve bölgesel enerji dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği görüşünde birleşiyor.