Özel'in 13 Milyonluk Ballı Rant Rezaleti! Beşiktaş'taki yıkım Bilmecesi Deşifre Oldu

CHP lideri Özgür Özel, partisindeki ve belediyelerindeki rüşvet sarmalına kulaklarını tıkadı.Sabah'ın haberine göre; yolsuzluk iddianamesinde suç örgütü lideri olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'na kefilim diyen Özgür Özel, belediyelerindeki rüşvet bataklığını örtbas etmek için yine kirli operasyona başladı.Adalet Bakanı Akın Gürlek'i asılsız belgelerle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Beşiktaş'taki milyonluk 'yıkım' bilmecesi deşifre oldu. 800 bin TL'ye 'yıkım kararlı' diye ucuza alınan evin, tapu Özel'e geçer geçmez kararın iptal edilmesiyle değeri bir anda yaklaşık 12-13 milyon liraya fırladığı ortaya çıktı.CHP Lideri Özgür Özel hakkında Beşiktaş'ta 'yıkım kararlı' bir evi düşük bedelle aldığı ve ardından kararın kaldırılmasıyla haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Katıldığı canlı yayında mal varlığını açıklayan Özel'in İstanbul Beşiktaş'taki bir dairesinden hiç bahsetmediği ileri sürüldü.İddiaya göre, Özgür Özel 22 Eylül 2021 tarihinde Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde bir daireyi 800 bin TL'ye satın aldı. Özel'in satın aldığı meskenle ilgili Beşiktaş Belediyesi'nin 12 Kasım 2021'de 'yıkım kararı' aldığı öne sürüldü.Evin Özgür Özel satın almadan önceki sahibi, yıkım kararını kaldırmak için uzun süre uğraşsa da sonuç alamadı. Evin Özgür Özel'e satışı ise dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat aracılığıyla gerçekleşti.İddialar bununla son bulmadı. Özgür Özel'in tapuyu almasından sonra dairedeki yıkım kararı 2 Şubat 2022'de kaldırıldı.Böylece taşınmazın değerinin kısa sürede 800 bin TL'den yaklaşık 12-13 milyon liraya çıktığı iddia edildi.