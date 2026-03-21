İstanbul'da Trafik Adım Adım İlerliyor! Bayramın İkinci Gününde De Yoğunluk Başladı

Ramazan Bayramı, sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte geldi. İstanbul ve birçok il sağanak yağışın etkisinde kalırken, trafik adeta felç oldu. Bayramın ilk saatlerinde boş kalan yollar araçlarda doldu taştı. Dün öğleden sonra başlayan trafik gece saatlerine kadar devam ederken, 2 günde de yoğunluk başladı.YÜZDE 62'YE KADAR DAYANDIRamazan Bayramı'nın ikinci gününde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 13:28 itibarıyla yüzde 62’ye ulaştı. Öğle saatlerinde Hacıoğlu E-5 Ankara istikametinde her uzun araç kuyrukları oluştu.