Borsada spor hisseleri yatırımcıyı bezdirdi

Rekor transfer harcamalarına rağmen Galatasaray ve Samsunspor'un da elenmesiyle Avrupa defterini kapatan spor kulüpleri taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, Borsa İstanbul'da yatırımcılarını usandırdı. Özellikle son 3 yılda ardı arkası gelmeyen bedelli sermaye artırımları ile yatırımcılarını çileden çıkaran spor hisseleri, sergiledikleri negatif performansla da yatırımcıyı zarara uğrattı.Borsa İstanbul'da endeks, Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle son 2 haftada yaşanan düşüşe rağmen, yıl başından bu yana yüzde 15.8 yükselirken, spor hisseleri yatırımcıları kahretmeye devam ediyor. Spor endeksi yıl başından bu yana yüzde 11'le en fazla değer kaybeden sektör endeksi oldu. Bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 175.6 ile finansal kiralama sektörü endeksi oldu. Bu yıl Fenerbahçe yüzde 17.8, Trabzonspor yüzde 11.2, Beşiktaş yüzde 7.3, Galatasaray ise yüzde 4.3 değer kaybetti.Borsada endeksin yüzde 32.3 prim yaptığı son bir yılda ise spor endeksi yüzde 37 ile yine en fazla düşen sektörel endeks oldu. Son 1 yılda Galatasaray yüzde 19.4, Fenerbahçe yüzde 22.2, Beşiktaş yüzde 42.2, Trabzonspor yüzde 55.4 değer kaybetti. Finansal kiralama endeksinde son 1 yıldaki artış yüzde 720 oldu. Bu dönemde aracı kurum endeksi yüzde 243, halka arz endeksi yüzde 152, teknoloji endeksi yüzde 97 prim yaptı. Son 1 yılda değer kaybeden iki endeksten diğeri yüzde 2.7 ile ulaştırma oldu.21 Eylül 2025'te yapılan seçimde Ali Koç'un yedi yıllık başkanlığına son vererek koltuğa oturan Sadettin Saran da Fenerbahçe hisselerine çare olamadı. Saran'ın başkanlığı seçildiği tarihten bu yana Fenerbahçe hisselerindeki kayıp yüzde 42.9 oldu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin 30 milyar 750 milyon TL olan piyasa değeri, 17 milyar 562 milyon liraya geriledi. Fener'in piyasa değerinde 6 ayda yaşanan kayıp 13.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Saran'ın başkan olmasından bu yana Galatasaray hisselerindeki kayıp yüzde 27.9, Beşiktaş hisselerindeki kayıp yüzde 33.1 oldu.Spor hisselerinin son 1 yıldaki hızlı düşüşü, piyasa değerlerini de eritti. 4 büyük kulübün 1 yıl önce 68 milyar 615 milyar lira olan toplam piyasa değeri, 19 Mart 2026 tarihi itibarıyla 46 milyar 262 milyon liraya geriledi. 1 yıllık süreçte piyasa değerindeki erime 22 milyar 353 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde piyasa değeri Fenerbahçe'de 22.6 milyar liradan 17.6 milyara, Galatasaray'da 18.6 milyar liradan 14.9 milyara, Beşiktaş'ta 11.4 milyar liradan 6.6 milyara, Trabzonspor'da ise 15.9 milyar liradan 7.1 milyar liraya düştü.