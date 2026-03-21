ABD-İsrail İran’da Duvara Tosladı! Kritik Hata Washington’un Stratejisini Çökertti

İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Eye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamlelerinin sahada bazı sonuçlar üretse de stratejik olarak başarısızlığa sürüklendiğini yazdı.Analize göre savaşın üçüncü haftasına girilirken ortaya çıkan tablo, 'kazanılan taktik zaferler – kaybedilen stratejik hedefler' çelişkisini net biçimde gösteriyor.Haberde, ABD'nin hava üstünlüğü kurduğu ve İran genelinde binlerce hedefin vurulduğu vurgulanıyor. İsrail de saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Ancak bu yoğun askeri baskıya rağmen temel hedeflere ulaşılamadığına dikkat çekiliyor.Çünkü modern savaşlarda belirleyici olan, yalnızca yıkım kapasitesi değil; karşı tarafı siyasi olarak istenilen noktaya zorlayabilmek. Analize göre ABD ve İsrail tam da bu noktada başarısız oluyor.Çıkmazın en kritik nedeni, savaşın taraflarının tamamen farklı ve uzlaşmaz hedeflere sahip olması.İran teslim olmayı reddediyor. Saldırılar bitmeden müzakereye kapıyı kapatıyor. Hedefi ise basit ayakta kalmak.İsrail, İran'ın bölgesel gücünü kırmak ve hatta hükümet değişikliğine kadar uzanan maksimum hedefler güdüyor.ABD, net bir strateji ortaya koyamıyor. Hem müzakere çağrısı yapıyor hem de askeri baskıyı artırıyor.Bu tablo, savaşın ortak bir 'bitiş noktası' olmadığı anlamına geliyor. Analize göre bu durum, çatışmayı otomatik olarak uzayan bir yıpratma savaşına dönüştürüyor.Middle East Eye'ın altını çizdiği en kritik detay, ABD ve İsrail'in çok büyük hedefler peşinde olmasıyken, İran'ın ise sadece hayatta kalmayı hedeflemesi.Bu da denklemi İran lehine çeviriyor. Çünkü İran yıkılmazsa, ABD-İsrail başarısız sayılıyor.Savaşın kazanılması için Washington ve Tel Aviv'in çok şey başarması gerekirken, Tahran'ın sadece direnmesi yeterli oluyor.Analize göre taraflar sahada tamamen farklı stratejiler uyguluyor. ABD-İsrail, 'dikey tırmanma' stratejisiyle yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor, altyapı hedeflerini ve komuta merkezlerini vuruyor.İran ise 'yatay genişleme' stratejisiyle savaşı bölgeye yayıyor.İran'ın hamleleri arasında İsrail içindeki hedeflere füze saldırıları, ABD üslerine baskı, bölgesel cepheleri genişletme, enerji hatları ve deniz ticaretine tehdit öne çıkıyor.Bu strateji, ABD'nin en zayıf noktasını ortaya çıkarıyor. ABD gökyüzünü kontrol edebilir ama bölgeyi kontrol edemez.İran'ın yalnız olmadığına dikkat çekilen analizde, bölgedeki müttefik yapıların savaşın seyrini değiştirebileceği vurgulanıyor. Irak'taki milis gruplar, Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah'ın devreye girmesi savaşı tek cepheli olmaktan çıkartıp bölgesel bir krize dönüştürüyor.Analiz, iki ülkenin yapısal sorunlarına da dikkat çekiyor. ABD için net bir 'zafer tanımı' yok ve savaş uzadıkça maliyet artıyor.İsrail için küçük coğrafya yüksek kırılganlık getiriyor. Nüfusun büyük kısmı dar bir bölgede yoğunlaşmış durumda ve ülke uzun süreli savaşlara uygun değil.Middle East Eye'a göre en gerçekçi tablo savaşın uzaması, ekonomik maliyetlerin artması, ABD ve müttefikleri üzerinde iç baskının büyümesi.Bu süreçte İran'ın avantajı ise zaman. Çünkü stratejisi baştan itibaren dayanıklılık ve süre kazanma üzerine kurulu.Analizde savaşın bitmesi için 5 senaryo öne çıkıyor:-ABD'nin 'kazandık' diyerek geri çekilmesi-İran'a zorla kabul ettirilecek bir nükleer anlaşma-Üçüncü taraf arabuluculuk-Uzayan yıpratma savaşı-Bölgesel savaşın büyümesi