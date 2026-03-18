Bayram Öncesi Radar Uyarısı! 30 Bin TL Ceza Ve...

Ramazan Bayramı öncesi yollara çıkacak sürücüler için hız cezası ve trafik kuralları yeniden gündemde. Yeni düzenlemelerle cezalar arttı, tolerans limitleri değişti. Sürücüler özellikle sabit radar ve denetim noktalarının yerlerini merak ediyor.Yapılan düzenlemeyle şehir içinde sürücüler, hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkan sürücülere cezai işlem uygulanacak.Örneğin; hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hız yapan sürücülere ceza uygulanacak.Yerleşim yerlerinde uygulanan 50 km/saatlik genel hız sınırında cezalar, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren başlıyor.Hız ihlali oranına göre ceza tutarları ise şöyle:6-10 km aşım: 2.000 TL11-15 km aşım: 4.000 TL16-20 km aşım: 6.000 TL21-25 km aşım: 8.000 TL26-35 km aşım: 12.000 TL36-45 km aşım: 15.000 TL46-55 km aşım: 20.000 TL56-65 km aşım: 25.000 TL66 km ve üzeri: 30.000 TL- Çift yönlü yollar: 90 km/saat- Bölünmüş yollar: 110 km/saat- Devlet otoyolları: 130 km/saat- Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/saatBu yollarda hız ihlali cezaları ise şu şekilde uygulanacak:-11-15 km aşım: 2.000 TL-16-20 km aşım: 4.000 TL-21-25 km aşım: 6.000 TL-26-30 km aşım: 8.000 TL-31-40 km aşım: 12.000 TL-41-50 km aşım: 15.000 TL-51-60 km aşım: 20.000 TL-61-70 km aşım: 25.000 TL-71 km ve üzeri: 30.000 TLSabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Ancak gezici radar araçlarının yerleri önceden paylaşılmıyor.Gezici radarlar genellikle yol kenarında bekleyen ekip araçlarıyla denetim yaparken, sürücüler radara yaklaşmadan önce yol kenarına yerleştirilen 'Radar Hız Kontrolü' tabelalarıyla uyarılıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde il il sabit radar noktalarının harita görselleri bulunuyor.Sürücülerin söz konusu noktaları önceden kontrol ederek hız sınırlarına dikkat etmesi gerekiyor.