Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat! Sabit Radar Noktaları Belli Oldu

Bayram süresince hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda hız kontrolleri sıkı şekilde uygulanacak. Yetkililer, sürücülerin radar noktalarını takip etmek yerine hız kurallarına uyarak güvenli seyahat etmeleri gerektiğini vurguluyor.Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, sürücülere belirli tolerans payları tanındı. Buna göre şehir içinde hız sınırı en fazla 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşılabilecek. Bu sınırların üzerindeki hızlarda cezai işlem uygulanacak.90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km,110 km olan yolda 120 km,130 km olan yolda 140 km,140 km olan yolda ise 150 km hızdan itibaren ceza kesilecek.Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km/s olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/s ve üzeri hızlarda cezalar devreye giriyor. İhlalin oranına göre para cezaları 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.Şehirler arası yollarda hız limitleri yol tipine göre değişiyor:Çift yönlü yollar: 90 km/sBölünmüş yollar: 110 km/sDevlet otoyolları: 130 km/sYap-işlet-devret otoyolları: 140 km/sBu yollarda hız ihlalleri de benzer şekilde kademeli para cezalarıyla karşılık buluyor.Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açık.Öte yandan gezici radar araçlarının konumları paylaşılmıyor. Bu araçlar genellikle yol kenarında ya da trafik akışı içinde denetim yapıyor.Ayrıca ekip araçlarının bulunduğu noktalarda sürücüler, önceden yerleştirilen 'Radar Hız Kontrolü' tabelalarıyla uyarılıyor.Sabit radarlar özellikle otoyol ve çevre yollarında üst geçitlere yerleştirilen kameralarla hız tespiti yapıyor. Bunun yanı sıra yol kenarlarında bulunan TEDES direkleri üzerinden de araçların hızları ölçülerek ihlal durumunda otomatik olarak ceza kesiliyor.Yetkililer, bayram yoğunluğunda kazaların önüne geçmek için sürücülerin hız sınırlarına uymasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.