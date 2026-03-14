Ticaret Bakanlığı Duyurdu! Otomobil İhracatı Finansmanında Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana erişimini artırmak ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla yeni bir finansman modelini devreye alıyor. Bakanlık, 2026 yılı itibarıyla ihracatın finansmanında sermaye piyasası araçlarının kullanılmaya başlanacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni finansman modelinin ihracat için potansiyel arz eden girişimlerin desteklenmesini hedeflediği belirtildi. Açıklamada, 'Yeni finansman modeliyle ihracat için potansiyel arz eden girişimleri finansal olarak destekleyerek ihracatçı sektörlerimizde yaşanan teknoloji odaklı dönüşümü ve start-up altyapısını geliştirmeyi hedefliyoruz.' ifadelerine yer verildi.Bu kapsamda ihracatçıların finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelere bir yenisinin eklendiği belirtilerek, 2026 yılından itibaren sermaye piyasası araçlarının da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanılacağı bildirildi.Yeni model çerçevesinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği iş birliğiyle bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Mart 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni ile 'Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna onay verdi.Açıklamada fon aracılığıyla finansal kaynağa ihtiyaç duyan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:'Fon aracılığıyla büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sunacak, söz konusu girişim ve şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunacağız.'Yeni finansman kaynağının özellikle otomotiv sektöründeki dönüşüm sürecinde Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı hedeflediği vurgulandı.Fon kapsamında;-ihracat potansiyeli yüksek,-ithalat bağımlılığı bulunan veya ihracatı tamamlayıcı nitelikteki sektörlerde faaliyet gösteren girişimler,-yüksek katma değer üreten ve Ar-Ge kapasitesi bulunan şirketler,-istihdam yaratma ve karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayan projeler-öncelikli olarak desteklenecek.Fon kapsamında özellikle otomotiv ve mobilite teknolojileri başta olmak üzere birçok stratejik alan önceliklendirilecek. Bunlar arasında batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, sensör teknolojileri, otonom sürüş, yazılım tabanlı araç sistemleri ve sürdürülebilir üretim çözümleri yer alıyor.Ayrıca otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zeka, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimlerin de destekleneceği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, GSYF modelinin Türkiye'nin milli teknoloji hedefleriyle uyumlu şekilde ihracat odaklı inovatif şirketlerin büyümesini destekleyeceği vurgulandı.Açıklamada, 'GSYF ile ülkemizin milli teknoloji hedefleri ile uyumlu ve ihracat odaklı sektörlere yönelik inovatif ve yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının sağlanması ve sektör ekosisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.' denildi.