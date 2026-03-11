Kolombiya'dan Bayraktar Kararı! Hermes Yerine Türk İHA'ları

Kolombiya, envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes İHA'ları hizmetten çıkarmaya hazırlanıyor.İki ülke arasında yaşanan gerilim ve yaşanan teknik sorunların ardından ülke yönetimi rotayı Türkiye'ye çevirdi.Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve TB3 için düğmeye basıldı.Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 yılında İsrailli Elbit Systems'ten satın aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 insansız hava aracını envanterden çıkarmaya hazırlanıyor.Ekvador merkezli El Comercio gazetesinin haberine göre, bu kararın arkasında Kolombiya ile İsrail arasında son dönemde gerilen diplomatik ilişkiler önemli rol oynuyor.Öte yandan teknik açıdan Hermes platformlarının silahlandırılamaması ve yalnızca istihbarat görevlerinde kullanılabilmesi de Kolombiya ordusunu yeni alternatifler aramaya yöneltti.Dünyanın hayranlıkla izlediği Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen yeni nesil TB3, geniş mühimmat yelpazesi ve savaş meydanlarında kanıtlanmış başarısıyla rakiplerini tek tek saf dışı bırakıyor.Bayraktar TB2'nin MAM-L, Bozok ve Kayı gibi süzülme mühimmatlarının yanı sıra turbojet motorlu Kemankeş-1 ile saldırı gücü kazanmıştı.Daha ağır mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar TB3 ise 50 kilometreden fazla menzile sahip UAV-122 füzesi ve yüksek darbe gücüyle öne çıkan MAM-T mühimmatlarını kullanabiliyor.El Comercio gazetesi 'Bayraktar TB2 ASELFLIR 500 ve AESA Osprey 30 radarı gibi gelişmiş sensör sistemleriyle ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) görevlerinde de İsrail rakiplerinden daha üstün bir performans sergileyecek.' dedi.Ayrıca Bayraktar TB3'ün, Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu'da kanıtladığı kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneği, Kolombiya tarafı için stratejik bir avantaj olarak görülüyor.