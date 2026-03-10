İran'da Halk Meydanda Tel-Aviv Sığınakta!

Gazze soykırmcısı İsrail, siyonist yalanlarla ABD'yi de sürüklediği İran savaşında zor günler yaşamaya başladı. İran rejimini birkaç günde devirerek ülkeyi parçalama planı tutmayan İsrail ateşi sonunda kendi ülkesine sıçrattı.Katledilen İran dini lideri Al Hamaney'in yerine seçilen oğlu Mücteba Hamaney etrafında kenetlenen İranlılar meydanları doldururken o saatlerde İsrail'in Tel Aviv kentinde füze yağmuru vardı.İsrail'in çok övündüğü Demir Kubbe hava savunma sistemini delen İran füzeleri birer birer Tel Aviv'e düştü. Kentte füzelerin etkisiyle dev çukurlar açıldı. Binalar hasar gördü. 3 İsrailli saldırılarda öldü.İran'ın misilleme saldırılarının İsrail'in kuzey kesimlerini hedef alırken, son dalga ise Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi. Saldırılarda çok başlıklı füze kullanıldı. İsrail'in büyük bir kısmında sirenler çalarken İsrailliler sığınaklara kaçtı.Demir Kubbe'yi delen çok sayıda füze başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere birçok kente düştü. Tel Aviv'de hükümet yıkımın boyutunu saklamaya çalışsa da sosyal medyada yayınlanan görüntüler harabeye dönen kentleri gözler önüne serdiBazı görüntülerde Tel Aviv'in İsrail Ordusu'nun da karargâhının olduğu söylenen en büyük yeraltı sığınağının yerle bir olduğu görüldü. İsrail acil yardım kuruluşları, Tel Aviv ve Holon bölgelerinde iki binanın yıkıldığını aktardı. Öte yandan saldırlar öncesi vatandaşlara giden uyarılarla ilgili de sorunlar yaşanıyor. İsrailli Haaretz'in haberinde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği belirtildi.İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'da birçok bölgede patlamalar yaşanırken savaş uçağı sesleri gün boyu duyuluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, siyonist İsrail rejiminin 3 Mart'ta Lübnan'ın güneyindeki Yohmor beldesinde yerleşim alanları üzerinde beyaz fosfor mühimmatı kullandığını belgeledi. Kuruluş, bu tür silahların siviller için 'korkunç sonuçlar' doğurabileceğini ve uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.Siyonist İsrail rejiminin yaktığı ateş Körfez ülkelerine sıçramaya devam ediyor. Bahreyn'e İran'ın düzenlediği İHA saldırısında 32 kişi öldü. Bahreyn'deki en büyük petrol rafinerisi BAPCO vuruldu. Ülkede çok sayıda sivil yapı hasar gördü. Katar'a saldırı da savunma sistemleri tarafından engellendi.Hesapları istediği gibi gitmeyen ve tüm bu yıkım karşısında şaşkına dönen İsrail barbarlığını artırarak sivil katliamlarının yanı sıra şimdi de ülkeyi ateşe verdi. ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen saldırılarda sivil yapılar ve enerji tesislerine yönelik ağır bir bombardıman başlattı. 1500'e yakın sivil katledilirken sivil yapılar vuruldu. Son üç gündür kasıtlı bir şekilde İran'ın petrol tesislerini vuruyorlar. Petrol kanalizasyona karıştı. Birçok bölgede yaşanan patlamalar nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken kimyasalların karıştığı zehirli hava büyük tehdit oluşturuyor. Asit yağmuru uyarısı yapıldı.