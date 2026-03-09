Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;'Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.'KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türk Hava Kuvvetleri'nin göndereceği 6 savaş uçağının sabah saatlerinde adaya ulaşacağını açıklamıştı. Meşeli, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları önceki yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.