  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 50,83 - 50,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.

Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı
Ekleme: 9.03.2026 - 10:18 Güncelleme: 9.03.2026 - 10:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

'Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.'

Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE F-16 KORUMASI

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türk Hava Kuvvetleri'nin göndereceği 6 savaş uçağının sabah saatlerinde adaya ulaşacağını açıklamıştı. Meşeli, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları önceki yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.